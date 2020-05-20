Кров перехворілого у 2003 році коронавірусом містить антитіло, що блокує COVID-19

Фото: вакцина від коронавіруса (pixabay)

Антитіло хочуть використовувати для профілактики або лікування COVID-19

Кров пацієнта, який у 2003 році перехворів коронавірусом, містить антитіло, що блокує новий вірус COVID-19. Ця людина може допомогти вченим у боротьбі з новою інфекцією.

Про це повідомляє видання Livescience.

За словами медиків, кров цього чоловіка може бути корисна в методах боротьби з коронавірусом. Антитіло хочуть використовувати для профілактики або лікування COVID-19.

"Антитіла є частиною імунної системи організму на патогени. Це конкретне антитіло, яке дослідники називають S309, продемонструвало сильну здатність зв'язувати і відключати спайковий білок на SARS-CoV-2, який дозволяє вірусу проникати в клітини", - заявляють вчені з Медичної школи Університету Вашингтона.

Водночас вчені відзначають, що знадобиться ще час, щоб зрозуміти, чи буде це антитіло ефективно протидіяти новому коронавірусу у людей. При цьому компанія Vir Biotechnology вже розробила антитіло для тестування, сподіваючись почати клінічне випробування на людях.

Як зазначається, отримані дані "прокладають шлях для використання S309, або окремо, або у складі коктейлю антитіл", для профілактики або лікування COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що менш як 10% населення більшої частини країн світу мають антитіла до коронавірусу. За словами глави Всесвітньої організації охорони здоров'я, більшість людей як і раніше може підхопити інфекцію.

Також РБК-Україна писало, що американська компанія заявила про успішні випробування вакцини від коронавірусу. У компанії заявили, що розроблена ними вакцина виробляє антитіла проти COVID-19.

Автор: Максим Зайченко