RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кровь в Дерби Гудзона, вингер "Сиэтла" отдубасил говорливого грубияна: драки вечера НХЛ

Фото: Полет Натана Бастиана после встречи с Джейкобом Трубой (nj.com)
Автор: Антон Федорцив

Большой игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги подарил стычки на ледовых аренах Ньюарка и Сиэтла.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

 

Дерби реки Гудзон между "Нью-Джерси" и "Рейнджерс" запомнилось не только домашним фиаско "Девилз" (1:5), но и рукопашным боем нападающего хозяев Натана Бастиана и защитника "Нью-Йорка" Джейкоба Трубы. На старте второго периода вингер "Нью-Джерси" убежал в контратаку по правому краю, но его прорыв грубым хитом остановил Труба.

Бастиан вскочил и решил выяснить отношения с обидчиком. Оппоненты начали неистово избивать друг друга. Рефери едва растащили бойцов. Хозяин льда закончил спарринг с носовым кровотечением, а защитник "Рейнджерс" – с улыбкой. Инициатор потасовки еще и получил штраф 2+5.

 

 

В свою очередь в штате Вашингтон нападающий "Сиэтла" Брэндон Танев решил проучить вингера "Ванкувера" Конора Гарланда. Тот решил поупражняться в красноречии и наговорил "приятных" слов сопернику после игрового эпизода.

Танев вызов принял и сбросил краги для схватки. К такому развитию событий Гарланд оказался неготов, поэтому сразу стал "грушей" для хозяина льда. Вингер "Кракен" выбросил немало мощных ударов по корпусу нападающего "Кэнакс" и отправил его наземь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛХоккей