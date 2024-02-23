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Кровь в Дерби Гудзона, вингер "Сиэтла" отдубасил говорливого грубияна: драки вечера НХЛ

Ньюарк, Пятница 23 февраля 2024 13:59
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Кровь в Дерби Гудзона, вингер "Сиэтла" отдубасил говорливого грубияна: драки вечера НХЛ Фото: Полет Натана Бастиана после встречи с Джейкобом Трубой (nj.com)
Автор: Антон Федорцив

Большой игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги подарил стычки на ледовых аренах Ньюарка и Сиэтла.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

Дерби реки Гудзон между "Нью-Джерси" и "Рейнджерс" запомнилось не только домашним фиаско "Девилз" (1:5), но и рукопашным боем нападающего хозяев Натана Бастиана и защитника "Нью-Йорка" Джейкоба Трубы. На старте второго периода вингер "Нью-Джерси" убежал в контратаку по правому краю, но его прорыв грубым хитом остановил Труба.

Бастиан вскочил и решил выяснить отношения с обидчиком. Оппоненты начали неистово избивать друг друга. Рефери едва растащили бойцов. Хозяин льда закончил спарринг с носовым кровотечением, а защитник "Рейнджерс" – с улыбкой. Инициатор потасовки еще и получил штраф 2+5.

В свою очередь в штате Вашингтон нападающий "Сиэтла" Брэндон Танев решил проучить вингера "Ванкувера" Конора Гарланда. Тот решил поупражняться в красноречии и наговорил "приятных" слов сопернику после игрового эпизода.

Танев вызов принял и сбросил краги для схватки. К такому развитию событий Гарланд оказался неготов, поэтому сразу стал "грушей" для хозяина льда. Вингер "Кракен" выбросил немало мощных ударов по корпусу нападающего "Кэнакс" и отправил его наземь.

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