Кросівки - антитренд: 5 наймодніших варіантів літнього взуття

Яке взуття в моді влітку 2020 (фото: instagram.com/sofiamcoelho)

Модні експерти радять залишити кросівки для пробіжок

Мода останніх років на кросівки поступово проходить. Головним трендом знову стає жіночність і легкість в образах. Модні тенденції вже цього літа показали, що ніжність і природність в образах займають місце ділового стилю, спортивного стилю та кежуалу. LITE зібрав добірку трендового взуття цього літа.

Головний тренд літа на босоніжки з тонкою упряжкою використовував бренд Jacquemus під час свого останнього показу в пшеничних полях в годині їзди від Парижа. Вийшло свято врожаю, як цього хотів сам Симон Порт. А гості розсаджені в полях на пристойній відстані один від одного. Що стосується колекції — натуральні й пастельні кольори. Тонкі смужки сталі деталлю не тільки модного взуття, але й одягу.

Яке взуття в моді влітку 2020 (фото: Jacquemus)

В'єтнамки — хіт сезону і так, цього літа їх точно не варто залишати лише для пляжу. Адже це одна з найбільш модних опцій для міста!

Спортивні сандалі стануть кращим рішенням для тих, хто обожнює спортивне, але відкрите взуття. Відшукати нескладно, бо в цьому сезоні вони з'явилися у багатьох люксових і демократичних брендів!

Лофери знадобляться не тільки на початку осені. У вересні погода буде мінливою, а зараз можна без жодних побоювань вигулювати красиві туфлі, виблискуючи тонкими щиколотками.

Мюлі з відкритим носком миттєво перетворять навіть найпростіший образ. А тобі залишається лише кайфувати від свого виду!

Раніше ми писали, що була названа наймодніша річ літа 2020.