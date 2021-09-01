Преміум від Hyundai: Кросовер Genesis GV80 отримав розкішний шестимісний салон

З оновленням корейський кросовер Genesis GV80 отримав шестимісний салон преміального компонування. Його особливість - два роздільних крісла на кожному з трьох рядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт прес-служби Genesis.
У лінійці модифікацій кросовера Genesis GV80 з'явилася розкішна шестимісна конфігурація, яка приєднається до чинних п'ятимісного і семимісного варіантів.
Ця модель оснащена окремими сидіннями другого ряду, а також має центральну консоль другого ряду, яка повторює трансмісійний тунель. На ньому прописалися підстаканники, ящики для зберігання дрібниць і бездротовий зарядний пристрій для смартфона.
З оновленням в кросовері також з'явилася нова система запобігання множинних зіткнень, яка автоматично загальмує автомобіль, щоб запобігти вторинній аварії. 12,3-дюймова цифрова приладова панель і проєкційний дисплей тепер підтримують бездротові оновлення.
Ми писали, що Opel представив свій найменший електромобіль. Opel Rocks-e має довжину всього 2,41 метра.
Також повідомлялося, що Mitsubishi Outlander нового покоління візьме участь у жіночому ралі. У Rebelle Rally беруть участь екіпажі, у складі яких представлені тільки жінки.