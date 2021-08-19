Кросовер BMW X5 перевели на водень

BMW готується представити дослідний кросовер iX5 Hydrogen в рамках Мюнхенської міжнародного автосалону. iX5 Hydrogen - екологічний кросовер, який буде використовуватися для тестування водневих технологій компанії з наступного року.

iX5 Hydrogen отримав передню частину з акцентами BMW i Blue. Модель також має особливий задній бампер і дифузор. Багато нових елементів зовнішнього обвісу надруковані на 3D-принтері. Незвичайними на машині виявилися і шини. Покришки розмірністю 22 дюйми виготовлені з натурального каучуку і штучного шовку.

Під капотом знаходиться силовий агрегат на паливних елементах, який живиться від двох баків з воднем під тиском 700 бар, виготовлених з пластика, армованого вуглецевим волокном. Вони вміщують близько 6 кг водню і можуть бути заправлені за три-чотири хвилини. У BMW підтвердили, що iX5 Hydrogen оснащено електродвигуном п'ятого покоління, як на новому серійному електрокроссовере iX. Потужність сілововй установки становить 369 к.с.

Хоча iX5 Hydrogen технічно є всього лише прототипом, в BMW відзначили, що в майбутньому потенційно можуть з'явитися і серійні версії автомобілів на водневих паливних елементів. Але в компанії визнають, що для повного розкриття потенціалу автомобілів на паливних елементах необхідна надійна інфраструктура для заправки воднем.