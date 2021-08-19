Кросовер BMW X5 перевели на водень

Водневий кросовер отримав назву iX5 Hydrogen. Прем'єра новинки відбудеться вже у вересні на автосалоні в Мюнхені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
BMW готується представити дослідний кросовер iX5 Hydrogen в рамках Мюнхенської міжнародного автосалону. iX5 Hydrogen - екологічний кросовер, який буде використовуватися для тестування водневих технологій компанії з наступного року.
Під капотом знаходиться силовий агрегат на паливних елементах, який живиться від двох баків з воднем під тиском 700 бар, виготовлених з пластика, армованого вуглецевим волокном. Вони вміщують близько 6 кг водню і можуть бути заправлені за три-чотири хвилини. У BMW підтвердили, що iX5 Hydrogen оснащено електродвигуном п'ятого покоління, як на новому серійному електрокроссовере iX. Потужність сілововй установки становить 369 к.с.
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