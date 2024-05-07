В Кропивницком женщина выпала из смотрового колеса и разбилась насмерть

По ее словам, информация на номер 102 поступила в 16.00. Погибшая - 56-летняя жительница Кропивницкого.

Полиция уже начала уголовное производство по части 2 статьи 272 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы сроком до пяти лет или лишением свободы до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Позже трагедию прокомментировал представитель администрации дендропарка. По его информации, женщина оставила предсмертную записку. Известно, что она потеряла на войне близкого человека.

"Женщина зашла на аттракцион в медицинской маске, это видно по камерам видеонаблюдения. Когда она доехала до самого верха аттракциона, то, по словам очевидцев, которые были рядом - это молодая пара с ребенком, они видели как женщина перегнулась и сама выпала оттуда", - рассказал он.

По его словам, работники сразу констатировали смерть женщины, а также вызвали полицию и скорую помощь. У женщины остался 15-летний сын, который подтвердил, что это его мама.