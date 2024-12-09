В Кропивницком дети отравились на школьной ярмарке: полиция проводит расследование

В местное районное управление полиции поступило сообщение о госпитализации первоклассников одной из школ областного центра после участия в школьном мероприятии.

Как стало известно, накануне на территории учебного заведения проводилась школьная ярмарка. Дети и их родители приносили домашние угощения, чтобы поделиться с другими участниками. В рамках мероприятия также собирали необходимые вещи для военнослужащих на передовой. Среди принесенного были продукты, одежда и другие средства, в том числе яд для борьбы с грызунами в окопах.

По предварительным данным, яд попал в руки детей, которые могли принять его за съедобный продукт из-за яркой упаковки. В результате несколько учеников нуждались в медицинской помощи и были срочно госпитализированы.

В настоящее время правоохранители выясняют, как именно дети получили доступ к опасному веществу. Полиция уже внесла соответствующую информацию в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса Украины, которая касается ненадлежащего выполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей.