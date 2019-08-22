У Кропивницькому біля СІЗО розстріляли адвоката

У Кропивницькому біля слідчого ізолятора розстріляли адвоката. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної асоціації адвокатів України.

Вбивство сталося по вулиці Куропятникова біля СІЗО №6.

"Орієнтовно об 11:45 у Кропивницькому вбито адвоката Олександра Іванова. Вбивство сталося по вул. Куропятникова біля СІЗО №6. Невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці. Місцеві ЗМІ повідомляють про ще одного потерпілого", - сказано у повідомленні асоціації.

Наразі на місці злочину працює слідча група.

Як писало РБК-Україна, 18 серпня у Чернігові невідомі біля пішохідного мосту розстріляли двох людей, підозрюваних затримали під час спецоперації. Так, у поліцію звернулися місцеві жителі з інформацією про стрілянину поблизу пішохідного мосту. На місці поліцейські виявили тіла чоловіка та жінки зі слідами насильницької смерті.

Нагадаємо також, в Умані Черкаської області невідомі особи обстріляли автомобіль, що належить подружжю викладачів, які працюють у місцевому вищому навчальному закладі.