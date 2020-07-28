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У Кропивницькому повісився капітан ЗСУ

Кропивницький, Вівторок 28 липня 2020 17:18
У Кропивницькому повісився капітан ЗСУ
Фото: мотузка (dnepr.info)
Автор: Максим Зайченко

Інцидент стався в лісосмузі

У Кропивницькому повісився капітан Збройних Сил України. Йому було 33 роки.

Про це розповіла виконувач обов'язків заступника командира з морально-психологічного забезпечення військової частини Ганна Вольська, передає "Суспільне".

Інцидент стався 27 липня в лісосмузі поблизу вулиці Жадова.

"В частині про це стало відомо о 16.10. Капітан не перебував на службі в той час. На службі проблем не було, характеризувався добре. Ведеться слідство", - сказала вона, не називаючи номер військової частини.

Нагадаємо, раніше від коронавірусу помер начальник Військово-медичного клінічного центру західного регіону Іван Гайда.

Також РБК-Україна писало, що у липні на Донбасі загинув військовий через необережне поводження зі зброєю.

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