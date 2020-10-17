ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Кропивницькому в кількох будинках зруйновані дахи та стіни через вітер

Автор: Роман Тверденко

У Кропивницькому сильний вітер пошкодив дахи будинку і стіни будинків. У багатьох оселях шквали позривали зовнішні конструкції в будинках.

Популярні новини

Про це написав голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.

Він повідомив, що наслідки стихії буде обговорювати сьогодні комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Серйозно постраждав Кропивницький. Шквальний вітер позносив дахи, позривав зовнішні конструкції на будинках. Навіть зруйнував стіни. Оперативно збирається Кропивницька міська комісія ТЕБ та НС. Будуть приймати план дій", - заявив Назаренко.

Сьогодні також у Білій Церкві (Київська область) через сильну зливи підтопило кілька будинків. Ліквідацією підтоплення займаються місцеві пожежники.

Також у Києві через зливи були затоплені десяток вулиць, зупинена робота трамваїв на одній з ділянок.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Гідрометцентр