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У Кропивницькому в кількох будинках зруйновані дахи та стіни через вітер

Кропивницький, Субота 17 жовтня 2020 17:03
У Кропивницькому в кількох будинках зруйновані дахи та стіни через вітер
Фото: наслідки сильного вітру у Кропивницького (facebook.com/NazarenkoAV)
Автор: Роман Тверденко

У Кропивницькому сильний вітер пошкодив дахи будинку і стіни будинків. У багатьох оселях шквали позривали зовнішні конструкції в будинках.

Про це написав голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.

Він повідомив, що наслідки стихії буде обговорювати сьогодні комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Серйозно постраждав Кропивницький. Шквальний вітер позносив дахи, позривав зовнішні конструкції на будинках. Навіть зруйнував стіни. Оперативно збирається Кропивницька міська комісія ТЕБ та НС. Будуть приймати план дій", - заявив Назаренко.

Сьогодні також у Білій Церкві (Київська область) через сильну зливи підтопило кілька будинків. Ліквідацією підтоплення займаються місцеві пожежники.

Також у Києві через зливи були затоплені десяток вулиць, зупинена робота трамваїв на одній з ділянок.

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