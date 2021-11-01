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Під Кропивницьким сталася смертельна ДТП: 4 людини загинули, з них 3 - діти

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 1 листопада на трасі Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя сталася ДТП за участі легкового автомобіля і вантажівки. Внаслідок чого загинули 4 людей, з яких 3 - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

За інформацією рятувальників, аварія сталася о 01:05 поблизу с. Новошевченкове Кропивницького району.

"Сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів, внаслідок чого загинуло 4 особи, з них 3 дитини (2005, 2009 та 2010 р.н.)", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що для деблокації тіл загиблих від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.

Про причини ДТП поки не повідомляють.

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ДТПКропивницький