У кронпринца Йорданії підтвердили COVID. Король і королева пішли на карантин

У наслідного принца Йорданії Аль-Хусейна бен Абдалли підтвердили зараження коронавірусом. У зв'язку з цим король Йорданії Абдалла II і його дружина королева Ранія пішли на карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу королівського двору .

"Наслідний принц Аль-Хусейн проявляє легкі симптоми, але в іншому знаходиться в дуже хорошому стані здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Принц, За інформацією представників королівського двору Йорданії, отримав позитивний тест під час проходження звичайного обстеження.



Король і королева Йорданії в свою чергу отримали негативні результати на COVID, однак через те, що вони контактували з принцом, відповідно до чинного протоколу, будуть поміщені на карантин.

При цьому в прес-службі королівського палацу додали, що король і королева будуть перебувати на карантині протягом п'яти днів, оскільки вони вакцинувалися від COVID.