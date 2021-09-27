RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У кронпринца Йорданії підтвердили COVID. Король і королева пішли на карантин

Автор: Валерія Поліщук

У наслідного принца Йорданії Аль-Хусейна бен Абдалли підтвердили зараження коронавірусом. У зв'язку з цим король Йорданії Абдалла II і його дружина королева Ранія пішли на карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу королівського двору.

"Наслідний принц Аль-Хусейн проявляє легкі симптоми, але в іншому знаходиться в дуже хорошому стані здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Принц, За інформацією представників королівського двору Йорданії, отримав позитивний тест під час проходження звичайного обстеження.

Король і королева Йорданії в свою чергу отримали негативні результати на COVID, однак через те, що вони контактували з принцом, відповідно до чинного протоколу, будуть поміщені на карантин.

При цьому в прес-службі королівського палацу додали, що король і королева будуть перебувати на карантині протягом п'яти днів, оскільки вони вакцинувалися від COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусИордания