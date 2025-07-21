За шаг до трагедии: как в Запорожье спасли с грузового вагона детей и наказали родителей

На одной из железнодорожных станций в Запорожье на грузовом вагоне заметили двух парней. Благодаря своевременным действиям охранников и полиции возможную трагедию удалось предотвратить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Украинцам рассказали, что в Запорожье с вагонов сняли двух детей, которые могли погибнуть.
Уточняется, что происшествие случилось на железнодорожной станции "Днепрострой-2".
"Работники ведомственной военизированной охраны "Укрзализныци" совместно с Ювенальной полицией Украины остановили двух ребят 12 и 13 лет, которые находились на грузовом вагоне", - сообщили в УЗ.
В компании добавили, что предотвратить возможную трагедию удалось благодаря своевременным действиям охранников и полиции.
"Контактная сеть над поездом имеет напряжение более 27 тысяч вольт - этого достаточно, чтобы смертельно поразить человека даже без прикосновения, только приблизившись к проводам ближе чем на 2 метра", - объяснили в "Укрзализныце".
Отмечается, что дети были доставлены в полицию, куда вызвали также их родителей.
"С ребятами провели профилактическую беседу, а на родителей составили административные протоколы - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 184 КУоАП)", - рассказали гражданам.
В завершение юных украинцев призвали не рисковать жизнью ради лайков.
"Также обращаемся к родителям и учителям: даже если вам кажется, что ваш ребенок никогда не полезет на вагон, - обязательно поговорите с ним. Объясните, что такой "экстрим" для соцсетей может стоить жизни", - подчеркнули в УЗ.
Тем из граждан, которые заметят подростков на вагонах, советуют:
Напомним, ранее мы рассказывали, как на грузовые вагоны в городе Вишневом под Киевом залезли двое подростков. Тогда один парень из-за поражения током погиб на месте, другой - получил ранения.
В начале июля текущего года смертельная трагедия на железной дороге произошла в Нежине Черниговской области. На крыше железнодорожного вагона поразило током 15-летнего парня и 19-летнюю девушку.
Кроме того, мы сообщали об опасном тренде, из-за которого подростки в Киеве все чаще "играют со смертью".
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