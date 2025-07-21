За шаг до трагедии: как в Запорожье спасли с грузового вагона детей и наказали родителей

Что известно о спасении детей и наказании их родителей

Украинцам рассказали, что в Запорожье с вагонов сняли двух детей, которые могли погибнуть.

Уточняется, что происшествие случилось на железнодорожной станции "Днепрострой-2".

"Работники ведомственной военизированной охраны "Укрзализныци" совместно с Ювенальной полицией Украины остановили двух ребят 12 и 13 лет, которые находились на грузовом вагоне", - сообщили в УЗ.

В компании добавили, что предотвратить возможную трагедию удалось благодаря своевременным действиям охранников и полиции.

"Контактная сеть над поездом имеет напряжение более 27 тысяч вольт - этого достаточно, чтобы смертельно поразить человека даже без прикосновения, только приблизившись к проводам ближе чем на 2 метра", - объяснили в "Укрзализныце".

Парни, которые залезли на грузовые вагоны на железной дороге (коллаж: РБК-Украина)

Отмечается, что дети были доставлены в полицию, куда вызвали также их родителей.

"С ребятами провели профилактическую беседу, а на родителей составили административные протоколы - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 184 КУоАП)", - рассказали гражданам.

Общение правоохранителей со взрослыми (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В завершение юных украинцев призвали не рисковать жизнью ради лайков.

"Также обращаемся к родителям и учителям: даже если вам кажется, что ваш ребенок никогда не полезет на вагон, - обязательно поговорите с ним. Объясните, что такой "экстрим" для соцсетей может стоить жизни", - подчеркнули в УЗ.

Тем из граждан, которые заметят подростков на вагонах, советуют:

либо звонить 102;

либо сообщать работникам железной дороги.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)