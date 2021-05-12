Криза і пандемія в Україні, версія-2021. Час злиттів і поглинань?

Як за минулий рік змінилися настрої бізнесу купувати або продавати активи під впливом пандемії? Юридична фірма AVELLUM другий рік поспіль досліджує вплив коронакризи на ринок злиттів і поглинань в Україні. Читачі нашого порталу можуть взяти участь в опитуванні цього року за посиланням: http://bit.do/fQL6o.
Дослідження AVELLUM минулого року.
Опитування 2021 року визначить динаміку на ринку кризових M&A у порівнянні з минулим роком. Відповіді учасників покажуть, наскільки коронакриза вплине на настрої бізнесу купувати або продавати активи у найближчі 6-12 місяців. Взяти участь в опитуванні можна тут.