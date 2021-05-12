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Криза і пандемія в Україні, версія-2021. Час злиттів і поглинань?

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Середа 12 травня 2021 16:30
Криза і пандемія в Україні, версія-2021. Час злиттів і поглинань?

Як за минулий рік змінилися настрої бізнесу купувати або продавати активи під впливом пандемії? Юридична фірма AVELLUM другий рік поспіль досліджує вплив коронакризи на ринок злиттів і поглинань в Україні. Читачі нашого порталу можуть взяти участь в опитуванні цього року за посиланням: http://bit.do/fQL6o.

Що відбувалося на ринку кризових M&A в 2020 році?

  • Кількість потенційних покупців значно перевищувалa пропозицію.
  • 30% компаній планували продаж бізнесу в найближчі 6-12 місяців. І лише кожна п'ята компанія - у зв'язку з кризою. Більше 60% компаній на продаж були готові знижувати ціну.
  • 40% потенційних покупців відмовилися від планів купувати активи в Україні через кризу.
  • Половина покупців чекали на знижку, при цьому більше 40% зацікавилися такою покупкою саме в зв'язку з коронакризою.

Дослідження AVELLUM минулого року.

Опитування 2021 року визначить динаміку на ринку кризових M&A у порівнянні з минулим роком. Відповіді учасників покажуть, наскільки коронакриза вплине на настрої бізнесу купувати або продавати активи у найближчі 6-12 місяців. Взяти участь в опитуванні можна тут.

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