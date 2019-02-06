Кривонос: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Кривонос йде на вибори від партії "Воїни АТО"
Дата рождения: 1 января 1970 года (49 лет)
Партия: "Воины АТО"
Должность: первый заместитель командующего Сил специальных операций
Семья: женат, есть дочь
Кривонос на выборах 2019. Новости
Сергей Григорьевич Кривонос родился 1 января 1970 года. В 1988 году пошел в армию - в разведбат. На 21-м месяце срочной службы Кривонос поступил в единственное в Украине училище, где на тот момент обучали будущих разведчиков.
Кривонос участвовал во многих международных учениях. В 2014 году лично командовал обороной Краматорского аэродрома. В октябре 2014 года был назначен начальником Управления специальных операций Генерального штаба.
Полковник Кривонос и его команда разработали стратегию построения украинских Сил специальных операций в сотрудничестве с представителями НАТО.
Фото: Сергей Кривонос (facebook.com/Воины_АТО)
В января 2016 года полковник Сергей Кривонос был назначен первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.
Кривонос руководил постройкой учебной базы ССО в Бердичеве, руководил ССО в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Кривоноса кандидатом в президенты Украины от парти "Воины АТО" 5 февраля 2019 года.
Фото: Сергей Кривонос (facebook.com/Воины_АТО)
Сергей Кривонос женился в 1994 году, воспитывает дочь.