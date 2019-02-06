Кривонос: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Кривонос йде на вибори від партії "Воїни АТО"

Дата рождения: 1 января 1970 года (49 лет)

Партия: "Воины АТО"

Должность: первый заместитель командующего Сил специальных операций

Семья: женат, есть дочь

Кривонос на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Семья

Кривонос на выборах 2019. Новости

5 февраля 2019 года Центризбирком зарегистрировал Сергея Кривоноса кандидатом в президенты от партии "Воины АТО".

Биография

Сергей Григорьевич Кривонос родился 1 января 1970 года. В 1988 году пошел в армию - в разведбат. На 21-м месяце срочной службы Кривонос поступил в единственное в Украине училище, где на тот момент обучали будущих разведчиков.

Кривонос участвовал во многих международных учениях. В 2014 году лично командовал обороной Краматорского аэродрома. В октябре 2014 года был назначен начальником Управления специальных операций Генерального штаба.

Полковник Кривонос и его команда разработали стратегию построения украинских Сил специальных операций в сотрудничестве с представителями НАТО.

Фото: Сергей Кривонос (facebook.com/Воины_АТО)

В января 2016 года полковник Сергей Кривонос был назначен первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.

Кривонос руководил постройкой учебной базы ССО в Бердичеве, руководил ССО в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Политическая деятельность

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Кривоноса кандидатом в президенты Украины от парти "Воины АТО" 5 февраля 2019 года.

Фото: Сергей Кривонос (facebook.com/Воины_АТО)

Семья

Сергей Кривонос женился в 1994 году, воспитывает дочь.