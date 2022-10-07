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В Кривом Роге задержали торговца оружием с РПГ и гранатами

Фото: в Кривом Роге задержали торговца оружием с РПГ и гранатами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Жителя Кривого Рога задержали во время сделки по продаже оружия и боеприпасов. В ходе обыска авто подозреваемого изъято более 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Он наладил схему по продаже огнестрельного оружия и боеприпасов. Подозреваемого задержали в момент попытки реализации пяти РПГ, трех гранат Ф-1, более 4 тысяч патронов калибра 5,45 мм. Мужчине инкриминируют незаконное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Ранее сообщалось, что правохранители дома у экс-полицейского из Торецка Донецкой области обнаружили арсенал оружия, ему заочно сообщено о подозрении.

Также СБУ идентифицировала и назвала имена предателей на временно оккупированной территории Херсонской области, которые вступили в ряды так называемого "МВД РФ".

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Кривой РогГенеральная прокуратура Украины