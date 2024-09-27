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В Кривом Роге из-под завалов админздания достали тела еще двух погибших

Фото: в Кривом Роге из-под завалов админздания достали тела еще двух погибших (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Кава

Утром пятницы, 27 сентября, Россия ударила по управлению полиции в Кривом Роге. Уже известно о трех погибших, извлеченных из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, из-под завалов админздания в Кривом Роге извлекли еще два тела - мужчины и женщины. Таким образом, количество жертв утреннего удара россиян по городу возросло до трех.

Также известно о шести пострадавших в результате обстрела.

Также в ГСЧС уточнили, что в результате удара повреждены 23 частных дома, 3 многоэтажки, здание учебного заведения и 82 автомобиля. На месте все еще продолжаются аварийно-спасательные работы, под завалами, вероятно, находятся еще люди.

Что предшествовало

Утром 27 сентября русские войска устроили ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Впоследствии стало известно о том, что прилет был по управлению полиции.

РБК-Украина собрала все, что известно об ударе по управлению полиции в Кривом Роге.

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