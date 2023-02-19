В Кривом Роге устроили стрельбу во дворах. Участников конфликта задержали

В одном из районов Кривого Рога в субботу, 18 февраля произошла стрельба. Участников конфликта в ходе операции задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области в Telegram .

В полицию поступило сообщение о стрельбе на территории Металлургического района.

Как установили полицейские, между местными жителями, водителями автомобилей KIA и BMW возникла конфликтная ситуация, в результате которой произошла стрельба.

Люди не пострадали. Оба участника конфликта - мужчин в возрасте 30 и 31 год, задержали работники отдела криминальной полиции совместно с патрульными полицейскими.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Орудие преступления – помповое ружье и пистолет – изъято. Мужчин доставили в отделение полиции.

По факту стрельбы открыто два уголовных производства: покушение на умышленное убийство и хулиганство.

Как сообщалось ранее, в Красногоровке мужчина бросил гранату в продавца, в результате чего один человек погиб, еще пятеро пострадали.

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