ua ru
Вс, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кривом Роге устроили стрельбу во дворах. Участников конфликта задержали

Новина українською →
Днепропетровская область, Воскресенье 19 февраля 2023 01:30
В Кривом Роге устроили стрельбу во дворах. Участников конфликта задержали Фото: В Кривом Роге устроили стрельбу во дворах (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В одном из районов Кривого Рога в субботу, 18 февраля произошла стрельба. Участников конфликта в ходе операции задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области в Telegram.

В полицию поступило сообщение о стрельбе на территории Металлургического района.

Как установили полицейские, между местными жителями, водителями автомобилей KIA и BMW возникла конфликтная ситуация, в результате которой произошла стрельба.

Люди не пострадали. Оба участника конфликта - мужчин в возрасте 30 и 31 год, задержали работники отдела криминальной полиции совместно с патрульными полицейскими.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Орудие преступления – помповое ружье и пистолет – изъято. Мужчин доставили в отделение полиции.

По факту стрельбы открыто два уголовных производства: покушение на умышленное убийство и хулиганство.

Как сообщалось ранее, в Красногоровке мужчина бросил гранату в продавца, в результате чего один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог
NEWS
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет