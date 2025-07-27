В Кривом Роге сотрудник ТЦК избил мужчину: полиция начала проверку

В Кривом Роге зафиксирован конфликт между гражданским и работником ТЦК. Полиция уже открыла уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Криворожское районное управление полиции.
Полиция Кривого Рога начала проверку после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой зафиксирован конфликт между гражданским жителем и работником территориального центра комплектования (ТЦК и СП).
Как установили правоохранители, инцидент произошел 25 июля на территории Металлургического района города.
В результате столкновения гражданский мужчина получил телесные повреждения.
По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.
Сейчас в полиции решается вопрос о назначении служебного расследования в отношении действий работника ТЦК.
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