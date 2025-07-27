В Кривом Роге сотрудник ТЦК избил мужчину: полиция начала проверку

Скандалы с ТЦК

Ранее в Киеве на сборном пункте произошел бунт среди мобилизованных. Для стабилизации ситуации пришлось вызывать правоохранителей.

В Ровенской области офицеру и двум военным ТЦК вручили подозрение из-за избиения и принудительной мобилизации военнообязанного.

А в Ивано-Франковской области ГБР разоблачило сотрудника ТЦК, который менял цифры мобилизации для улучшения статистики.

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