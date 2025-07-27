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В Кривом Роге сотрудник ТЦК избил мужчину: полиция начала проверку

Фото: Сотрудник ТЦК избил мужчину в Кривом Роге (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Кривом Роге зафиксирован конфликт между гражданским и работником ТЦК. Полиция уже открыла уголовное производство.

Полиция Кривого Рога начала проверку после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой зафиксирован конфликт между гражданским жителем и работником территориального центра комплектования (ТЦК и СП).

Как установили правоохранители, инцидент произошел 25 июля на территории Металлургического района города.

В результате столкновения гражданский мужчина получил телесные повреждения.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.

Сейчас в полиции решается вопрос о назначении служебного расследования в отношении действий работника ТЦК.

Скандалы с ТЦК

Ранее в Киеве на сборном пункте произошел бунт среди мобилизованных. Для стабилизации ситуации пришлось вызывать правоохранителей.

В Ровенской области офицеру и двум военным ТЦК вручили подозрение из-за избиения и принудительной мобилизации военнообязанного.

А в Ивано-Франковской области ГБР разоблачило сотрудника ТЦК, который менял цифры мобилизации для улучшения статистики.

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