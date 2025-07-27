В Кривом Роге сотрудник ТЦК избил мужчину: полиция начала проверку

В Кривом Роге зафиксирован конфликт между гражданским и работником ТЦК. Полиция уже открыла уголовное производство.

Полиция Кривого Рога начала проверку после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой зафиксирован конфликт между гражданским жителем и работником территориального центра комплектования (ТЦК и СП). Как установили правоохранители, инцидент произошел 25 июля на территории Металлургического района города. В результате столкновения гражданский мужчина получил телесные повреждения. По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Сейчас в полиции решается вопрос о назначении служебного расследования в отношении действий работника ТЦК.