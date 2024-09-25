В Кривом Роге неизвестные открыли стрельбу по авто: двое мужчин ранены

"25 сентября двое неизвестных на автомобилях Renault и Volkswagen произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону автомобиля Skoda, после чего уехали с места происшествия", - сказано в сообщении правоохранителей.

Как отметили в полиции, для задержания злоумышленников была введена специальная полицейская операция. Авто, из которого они открыли огонь по местным жителям, уже нашли.

По факту стрельбы следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.