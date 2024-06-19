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В Кривом Роге криминальный авторитет организовал покушение на убийство

Фото: в Кривом Роге криминальный авторитет организовал покушение на убийство (dnipr.gp.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Кривом Роге криминальный авторитет организовал покушение на убийство финансового директора строительной компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наTelegram-канал Днепропетровской областной прокуратуры.

Для реализации покушения криминальный авторитет привлек двух мужчин, которые в апреле этого года выследили потерпевшего и расстреляли его автомобиль.

Всего было проведено 34 санкционированных обыска на территории Днепропетровской области, Киева, Одессы, а также Ужгорода. Во время обысков правоохранители изъяли: 

  • огнестрельное оружие; 
  • денежные средства; 
  • мобильные телефоны; 
  • банковские карты; 
  • патроны; 
  • автомобили. 
 

Фото: в Кривом Роге криминальный авторитет организовал покушение на убийство (dnipr.gp.gov.ua)

Правоохранители уже задержали одного из фигурантов дела. Сейчас его держат под стражей. В отношении других проводят неотложные следственные действия с целью установления их местонахождения. 

 

 

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что, вчера, 18 июня, в Киеве было совершено покушение на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.

В частности, еще одно покушение произошло недавно в Запорожье. В результате огнестрельных ранений скончался местный чиновник Максим Денщик.

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Днепропетровская область