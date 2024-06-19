В Кривом Роге криминальный авторитет организовал покушение на убийство финансового директора строительной компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наTelegram-канал Днепропетровской областной прокуратуры.
Для реализации покушения криминальный авторитет привлек двух мужчин, которые в апреле этого года выследили потерпевшего и расстреляли его автомобиль.
Всего было проведено 34 санкционированных обыска на территории Днепропетровской области, Киева, Одессы, а также Ужгорода. Во время обысков правоохранители изъяли:
Фото: в Кривом Роге криминальный авторитет организовал покушение на убийство (dnipr.gp.gov.ua)
Правоохранители уже задержали одного из фигурантов дела. Сейчас его держат под стражей. В отношении других проводят неотложные следственные действия с целью установления их местонахождения.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что, вчера, 18 июня, в Киеве было совершено покушение на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.
В частности, еще одно покушение произошло недавно в Запорожье. В результате огнестрельных ранений скончался местный чиновник Максим Денщик.
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