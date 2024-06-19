Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Днепропетровской областной прокуратуры.

Для реализации покушения криминальный авторитет привлек двух мужчин, которые в апреле этого года выследили потерпевшего и расстреляли его автомобиль.

Всего было проведено 34 санкционированных обыска на территории Днепропетровской области, Киева, Одессы, а также Ужгорода. Во время обысков правоохранители изъяли:

огнестрельное оружие;

денежные средства;

мобильные телефоны;

банковские карты;

патроны;

автомобили.

Фото: в Кривом Роге криминальный авторитет организовал покушение на убийство (dnipr.gp.gov.ua)

Правоохранители уже задержали одного из фигурантов дела. Сейчас его держат под стражей. В отношении других проводят неотложные следственные действия с целью установления их местонахождения.