У Кривому Розі побили патрульного за зауваження про порушення карантину

У Кривому Розі один з порушників карантинних заходів вдарив патрульного за зауваження щодо відсутності у того маски. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Повідомляється, що інцидент стався 23 квітня після того, як курсант університету внутрішніх справ під час патрулювання міста зробив групі молодих людей зауваження щодо порушення карантинних заходів.

"Курсант університету внутрішніх справ під час патрулювання в місті Кривий Ріг помітив групу молодих людей, які перебували без захисних масок. Він зробив їм зауваження, за що отримав тілесні ушкодження. Особу порушника встановили. Попередньо, він перебував під впливом наркотиків", - розповіли в поліції.

За даним фактом поліції відкрили справу за ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що подібний інцидент стався в Одеській області. В місті Біляївка чоловік побив підполковника поліції за зауваження щодо знаходження в громадському місці без маски.

Також повідомлялося, що в Миколаївській області чоловік погрожував дільничному ножем за зауваження через відсутність маски.