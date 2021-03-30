У Кривому Розі затримали аферистку, яка продавала "липові" довідки про відсутність COVID-19

"У березні в поліцію надходили звернення від громадян про те, що невідомі використовують бланки відомих медичних лабораторій і надають підроблені довідки. Правоохоронці з'ясували, що до поширення готових довідок причетна 41-річна мешканка Кривого Рогу", - розповіли у відомстві.

Оперативники з'ясували, що жінка розклеювала по місту оголошення про продаж довідок про відсутність коронавірусу. Покупці за тисячу гривень отримували на руки документ, який дозволяв виїхати за кордон або міг бути пред'явлений за місцем вимоги.

Фото: вилучені при обшуку бланки (npu.gov.ua)

В ході обшуку на квартирі у затриманої правоохоронці вилучили три довідки про проходження тестів з печатками медичних лабораторій, понад 50 тисяч гривень, чорнові записи та мобільні телефони. Стосовно жінки порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 190 (шахрайство) КК України. Аферистці загрожує до трьох років в'язниці.