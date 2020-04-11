У Кривому Розі ізолювали понад 100 людей після контакту із інфікованою COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус у жінки підтвердили тільки на четвертий день госпіталізації

У Кривому Розі ізолювали понад 100 людей, які контактували із українкою, інфікованою COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Серед ізольованих - лікарі та пацієнти медичного закладу, де лікувалась інфікована, а також оточення українки, зокрема колеги з роботи.

Повідомляється, що 6 квітня жінку госпіталізували до міської клінічної лікарні №3. Першочерговий діагноз від сімейного лікаря був поставлений як гостра респіраторно-вірусна інфекція.

Коронавірус у жінки діагностували тільки через чотири дні - 10 квітня. Того ж дня інфіковану перевели до базової інфекційної лікарні.

Всього у Дніпропетровській області, станом на ранок 11 квітня, підтверджено 55 випадків зараження коронавірусом. Загалом по Україні виявлено 2511 інфікованих COVID-19.

Нагадаємо, перші два випадки зараження сьогодні підтвердили у Миколаївській області. Таким чином, коронавірус поширився на всі регіони України.