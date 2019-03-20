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У Кривому Розі побили поліцейських і відібрали у них автомат

Новини » Надзвичайні події    20.03.2019 - 16:24
У Кривому Розі побили поліцейських і відібрали у них автомат
Іллюстративне фото (facebook com patrolpolice gov ua)

У поліції намагалися приховати інцидент

У середу, 20 березня, слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) відкрили справу за фактом приховування службовими особами Криворізького відділу поліції ГУ НП у Дніпропетровській області побиття співробітників поліції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Як повідомляється, 16 березня в одному з розважальних закладів Кривого Рогу невідомі напали на озброєних працівників поліції охорони під час виконання службових обов`язків. Невідомі забрали у поліцейських автомат.

"Вказані події також зафіксовані на камерах відеоспостереження. У повідомленні йдеться про те, що керівництвом поліції м. Кривого Рогу не було ініційоване розслідування цієї ситуації, а вказані події кваліфікувались як дрібне хуліганство", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 5 березня працівника поліції охорони затримали за нанесення ножових ударів інспектору патрульної поліції. Ввечері поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, під час бійки наніс ножові поранення інспектору патрульної поліції.

 

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