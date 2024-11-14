Кривой Рог простился с семьей, убитой российской ракетой (фото, видео)

Ракетный удар по многоэтажке Кривого Рога

Напомним, в понедельник, 11 ноября, примерно в 10:20 российские войска нанесли удар баллистической ракетой по многоэтажке в Кривом Роге. Ракета попала в пятиэтажный дом, повредив его от первого до пятого этажей.

Ночью с 11 на 12 ноября спасатели обнаружили под завалами тело женщины. Позже из-под завалов извлекли тела троих детей.

В первой половине вторника, 12 ноября, в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Украины рассказали, что поисково-спасательные работы в Кривом Роге были завершены.

Министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил, что в результате ракетной атаки погибли четыре человека: мать (32-летняя Елена Кулик) с тремя детьми (старшему мальчику, Кириллу, было 10 лет, среднему Демиду - 2,8 года, а самой маленькой девочке - Ульяне - всего 2 месяца).

В живых из целой семьи остался только муж Елены и отец детей - Максим Кулик.

Впоследствии стало известно, что в момент ракетного удара семья находилась в своей квартире на третьем этаже. Максим как раз вышел в кухню, когда раздался взрыв. Его "выбросило" на этаж ниже (что и спасло ему жизнь). Та же часть квартиры, где была Елена с детьми, обрушилась на первый этаж.

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