"Кроваво, долго и медленно": генерал Милли о контрнаступлении Украины

По его словам, контрнаступление столкнулось со значительными российскими силами, у которых было много месяцев на подготовку минных полей, танковых рвов и танковых заграждений "зубы дракона" в рамках очень сложного комплекса оборонительных приготовлений.

"Опять же, это кроваво, долго и медленно. И мы предсказывали это несколько месяцев назад", - сказал он.

При этом он отметил, что "у украинцев осталась значительная боевая мощь, это еще не конец" и " еще слишком рано говорить о том, удалось ли это, или нет".

"Очевидно, что на сегодняшний день оно имело частичный успех. Скорость, с которой происходит наступление, оказалась медленнее, чем предполагали планировщики", - добавил Милли.

Украинские силы интенсивно обучались в различных частях Европы навыкам "командования и управления наступательными формированиями, общевойскового маневра и преодоления сложных препятствий, которые укрепят их возможности", сказал генерал.

Милли, который должен уйти в отставку позднее в этом году, в очередной раз предостерег от ожиданий полной военной победы Украины в ближайшем будущем, подчеркнув при этом возможность политического решения, позволяющего положить конец боевым действиям.

"Это наступление, которое продолжается, я думаю, около восьми недель или около того. Оно очень кровавое, медленное, с большим количеством жертв и очень сложное. Поэтому выбить военным путем 200 или 300 тысяч российских солдат будет очень сложно и ответственно. Другой способ выйти из этой ситуации - через переговоры, и, возможно, это тоже произойдет", - сказал он.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ на юге Украины началось в начале июня. С тех пор освобождены около десяти населенных пунктов. В последние дни были деоккупированы важные Урожайное и Работино.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, плотное минирование фронта затрудняет контрнаступление. "Мне военные докладывают такую тенденцию: мы постоянно движемся вперед. Да, понемногу, но направление правильное", - заявил президент.

В августе 2023 года абсолютное большинство украинцев продолжает демонстрировать неготовность к компромиссам с агрессором для прекращения войны. На территориальные уступки Москве ради прекращения войны готовы пойти менее 5% украинцев.