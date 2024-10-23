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Кровавая "заруба" сильных в Филадельфии, потомственный тафгай встряхнул Нэшвилл: драки дня НХЛ

Фото: Марк Кастелич избивает Люка Шенна (midfloridanewspapers.com)
Автор: Антон Федорцив

Любители стычек на ледовых аренах получили желаемое от поединков Национальной хоккейной лиги в Пенсильвании, Квебеке и Теннесси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков .

 

Нападающий "Филадельфии" Николя Делорье решил завести одноклубников после ранней шайбы "Вашингтона". Но с объектом злобы ошибся, выбрав опытного защитника "Кэпиталз" Дилана Макилрата.

Оба быстро схватили друг друга за грудки и начали отчаянно колотить. Макилрат попадал чаще и даже сбил шлем из оппонента. Однако, и Делорье несколько раз изрядно "прописал" соотечественнику. На льду никто не оказался, но оба столкнулись с носовым кровотечением.

 

 

Статус хулигана в Монреале подтвердил защитник "Рейнджерс" Джейкоб Труба. Американец спровоцировал на драку защитника "Канадиенс" Майка Мэтсона, вступившегося за молодого партнера по команде Джастина Бэррона.

Труба нокаутировала того грязным хитом у борта. Мэтсон оперативно подъехал к обидчику Бэррона и нанес несколько ударов в голову за воротами. Тафгай "Нью-Йорка" удержался на ногах, а в попытке контратаковать воспользовался потерей равновесия соперником и навалился сверху. Мэтсон еще и получил в сумме 17 минут штрафа за драку, неспортивное поведение и подстрекательство.

 

 

Наименее конкурентным получился "спарринг" в Городе музыки. В дебюте с хозяином льда Люком Шенном сошелся на кулаках форвард "Бостона" Марк Кастелич, отец которого в 80-е держал в напряжении соперников "Хартфорда".

Задорный потомок быстро одолел оборону ветерана "Нэшвилла". Кастелич нанес с десяток ударов снизу и сверху при полной пассивности оппонента. В конце концов, Шенн не выдержал шквала выпадов соперника и упал наземь. Оба провели по 5 минут на скамейке штрафников.

К слову, ранее тафгай "Вашингтона" Дюхейм отправил в нокаут нападающего "Нью-Джерси" Нейсена.

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