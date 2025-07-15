Кровавая расправа над 48 мирными жителями в Судане: подробности трагедии

В центре Судана произошла кровавая трагедия: бойцы Сил быстрой поддержки (RSF) напали на деревню Умм-Гарфа в штате Северный Кордофан.

По данным правозащитной организации Emergency Lawyers, они убили 48 мирных жителей, среди которых были женщины и дети, сожгли дома и ограбили людей.

Нападение произошло всего в 90 километрах от города Бара, где в последнее время продолжаются жестокие бои между армией и RSF.

Международная организация по миграции (МОМ) объявила в воскресенье, что усиление боевых действий в регионе заставило более 3000 человек покинуть свои дома и искать спасения в других местах. Многие из них нашли убежище вблизи Бары.

Суданская армия в течение последних недель начала несколько наступательных операций, чтобы восстановить контроль над Барой, стратегически важным городом в Северном Кордофане.

Отметим, что войнав Судане продолжается уже больше года, и ситуация для мирного населения остается критической.