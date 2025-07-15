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Кровавая расправа над 48 мирными жителями в Судане: подробности трагедии

Судан, Вторник 15 июля 2025 05:42
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Кровавая расправа над 48 мирными жителями в Судане: подробности трагедии Иллюстративное фото: скорая помощь в Судане (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В центре Судана произошла жестокая атака: военизированные формирования RSF ворвались в село и убили десятки мирных жителей, среди которых были женщины и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LeMonde.

В центре Судана произошла кровавая трагедия: бойцы Сил быстрой поддержки (RSF) напали на деревню Умм-Гарфа в штате Северный Кордофан.

По данным правозащитной организации Emergency Lawyers, они убили 48 мирных жителей, среди которых были женщины и дети, сожгли дома и ограбили людей.

Нападение произошло всего в 90 километрах от города Бара, где в последнее время продолжаются жестокие бои между армией и RSF.

Международная организация по миграции (МОМ) объявила в воскресенье, что усиление боевых действий в регионе заставило более 3000 человек покинуть свои дома и искать спасения в других местах. Многие из них нашли убежище вблизи Бары.

Суданская армия в течение последних недель начала несколько наступательных операций, чтобы восстановить контроль над Барой, стратегически важным городом в Северном Кордофане.

Отметим, что войнав Судане продолжается уже больше года, и ситуация для мирного населения остается критической.

Напомним, США ввели санкции против Судана из-за химического оружия. По информации американской разведки, суданские военные по крайней мере дважды применили, вероятно, хлорный газ в отдаленных районах страны во время боев с парамилитарной группировкой "Силы быстрой поддержки" (RSF).

Это отравляющее вещество чрезвычайно опасно - оно может нанести тяжелый вред дыхательным путям и даже стать смертельным для людей.

Кроме того, в апреле 2025 года США решили аннулировать все визы, выданные владельцам паспортов Южного Судана, а также ограничить выдачу новых документов.

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