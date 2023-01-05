Кровавая ловушка от Путина на Рождество: возможны подрывы донецких церквей 7 января, - InformNapalm

Как пишет InformNapalm, по данным двух HUMINT-источников, приближенных к боевикам "ДНР", высока вероятность, что несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на временно оккупированных российскими войсками территориях могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января. Цель - снять пропагандистские сюжеты для внутренней российской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации.

"Считаем, что появившееся во второй половине дня публичное заявление Путина о намерениях объявить "режим прекращения огня" может быть косвенным свидетельством информационной подготовки к указанному террористическому акту в духе уже привычных для РФ операций "под чужим флагом". Информация была получено 4 и 5 января, но мы пытались собрать дополнительные данные", - пишет группа.



Как указывает один из источников, на местах взрыва храмов российские террористы планируют снять для усиления сюжетов обломки ракеты HIMARS, привезенные из других мест взрывов.



"У нас остается очень мало времени, чтобы собрать дополнительные сведения, поэтому мы обнародуем эти неполные данные с надеждой, что замысел рашистов будет сорван в результате огласки. Сейчас у нас нет данных о конкретных местах заминирования, поэтому призываем всех мирных жителей оккупированных территорий воздержаться от посещения храмов, чтобы не стать жертвой российской кровавой провокации. Празднуйте Рождество дома с родными и обходите места скопления людей", - призывает InformNapalm.