Він критичний: МОЗ занепокоєний коефіцієнтом виявлення COVID-випадків в Україні

Міністерство охорони здоров'я України занепокоєно коефіцієнтом виявлення COVID-випадків. Кажуть, що він сьогодні є критичним.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна для видання "Ліга.net".
"Серед багатьох показників, які в нас використовують у рамках адаптивного карантину, є один, який викликає найбільше занепокоєння, - коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Зараз він є критичним", - повідомив Кузін.
За його словами, відповідно до вимог ВООЗ і Європейського центру контролю та профілактики хвороб, Україна повинна утримувати цей показник на рівні 3%.
"Але зараз лише 3 з 25 регіонів можуть утримувати його на цій позначці. Більшість регіонів вже перейшла позначку в 3%, ми поступово наближаємося до 5%", - повідомив головний санітарний лікар.
Це означає, вважає Кузін, що в цих регіонах, найімовірніше, ситуація погіршуватиметься і треба забезпечувати доволі жорсткий контроль за відслідковуванням контактних випадків.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 3332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.