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Він критичний: МОЗ занепокоєний коефіцієнтом виявлення COVID-випадків в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України занепокоєно коефіцієнтом виявлення COVID-випадків. Кажуть, що він сьогодні є критичним.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна для видання "Ліга.net".

"Серед багатьох показників, які в нас використовують у рамках адаптивного карантину, є один, який викликає найбільше занепокоєння, - коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Зараз він є критичним", - повідомив Кузін.

За його словами, відповідно до вимог ВООЗ і Європейського центру контролю та профілактики хвороб, Україна повинна утримувати цей показник на рівні 3%.

"Але зараз лише 3 з 25 регіонів можуть утримувати його на цій позначці. Більшість регіонів вже перейшла позначку в 3%, ми поступово наближаємося до 5%", - повідомив головний санітарний лікар.

Це означає, вважає Кузін, що в цих регіонах, найімовірніше, ситуація погіршуватиметься і треба забезпечувати доволі жорсткий контроль за відслідковуванням контактних випадків.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 3332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.

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