В Крыму нашли базу кораблей ФСБ: кадры с места

"Патрульный корабль проекта 22460 "Охотник" с зенитным вооружением стоит у причала в Инкерманской бухте", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один корабль этого же проекта стоит у причала №56 у входа в Инкерманскую бухту.

"С помощью имеющегося на борту зенитного вооружения эти корабли могут прикрывать расположенную рядом нефтебазу Черноморского флота РФ", - добавили в "Крымском ветре".

Для это же цели, как отмечается. на Зеленой горке над бухтой, вероятно, размещен ЗРПК "Панцирь-С1".

Чем примечательны российские корабли "Охотник"

Патрульные корабли проекта 22460 "Охотник" - серия российских патрульных пограничных кораблей 2-го ранга ледового класса охраны территориальных вод, патрулирования 12-мильной пограничной зоны, могут быть отнесены к малым корветам.

Предназначены для несения погранично-патрульной службы по охране государственной границы, территориальных вод, континентального шельфа, для проведения аварийно-спасательных работ, а также для осуществления экологического контроля и ликвидации последствий природных бедствий.