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В Крыму нашли базу кораблей ФСБ: кадры с места

Крым, Пятница 28 марта 2025 10:52
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В Крыму нашли базу кораблей ФСБ: кадры с места Фото: в Крыму нашли базу кораблей ФСБ (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Крыму выявили расположение кораблей пограничной службы ФСБ России. Базу оккупанты обустроили в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Патрульный корабль проекта 22460 "Охотник" с зенитным вооружением стоит у причала в Инкерманской бухте", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один корабль этого же проекта стоит у причала №56 у входа в Инкерманскую бухту.

"С помощью имеющегося на борту зенитного вооружения эти корабли могут прикрывать расположенную рядом нефтебазу Черноморского флота РФ", - добавили в "Крымском ветре".

Для это же цели, как отмечается. на Зеленой горке над бухтой, вероятно, размещен ЗРПК "Панцирь-С1".

Чем примечательны российские корабли "Охотник"

Патрульные корабли проекта 22460 "Охотник" - серия российских патрульных пограничных кораблей 2-го ранга ледового класса охраны территориальных вод, патрулирования 12-мильной пограничной зоны, могут быть отнесены к малым корветам.

Предназначены для несения погранично-патрульной службы по охране государственной границы, территориальных вод, континентального шельфа, для проведения аварийно-спасательных работ, а также для осуществления экологического контроля и ликвидации последствий природных бедствий.

Ситуация в Крыму

Россия оккупировала украинский полуостров Крым в 2014 году. С того времени полуостров превратился в большую военную базу, которая обеспечивает нужды российской группировки, которая ведет военные действия на разных участках фронта в Украине.

При этом Силы обороны Украины постоянно устраивают удары по важным объектам россиян в Крыму. Также законной целью для удара остается Крымский мост - незаконная переправа. которую захватчики построили для соединения полуострова с материковой частью России.

В связи с эим и другими атаками, россияне напичкали Крым системами ПВО, но и это оккупантам не помогает. Поскольку украинские дроны уничтожают российскую ПВО в Крыму.

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