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В Крыму сообщают о гибели подполковника РФ после удара по "Сакам"

Фото: подполковник РФ погиб после удара по "Сакам" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Заместитель командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка подполковник Александр Чернобривый погиб во время атаки на аэродром "Саки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным издания, Чернобривый погиб во время ракетной атаки на аэродроме "Саки" в ночь с 5 на 6 января.

Удары по Крыму

Напомним, по данным ГУР, во временно оккупированном Крыму в результате ударов 4 января были уничтожены склады боеприпасов, а также поражена позиция радиолокационных станций (РЛС).

Кроме того, управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

В сети опубликовали спутниковый снимок недавнего удара Вооруженных сил Украины по объекту во временно оккупированном Крыму. На нем видно впечатление, какие украинские силы, вероятно, нанесли врагу в начале января.

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