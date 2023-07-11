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В Крыму оккупанты устроили драку прямо в окопе

Фото: россияне устроили драку в окопе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Крыму российские военнослужащие избили своего земляка. Одному из участников драки сломали несколько ребер и нос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский пропагандистский Telegram-канал "Baza".

По данным канала, инцидент произошел 9 июля в Джанкойском районе. 38-летнего контрактника из Татарстана избили его же земляки. Парня доставили в пункт пропуска "Джанкой", а оттуда госпитализировали в ближайшую больницу с переломом двух ребер, носа и закрытой черепно-мозговой травмой.

Материалы по делу передали в Главное военное следственное управление Следственного комитета.

Следователи уже установили еще трех военнослужащих, причастных к драке: 31-летнего, 48-летнего и 27-летнего жителей Татарстана.

Напомним, что это не первая стычка между российскими военными. В прошлом году в Киселевке Херсонской области военные России чеченской и бурятской национальности поссорились между собой. После чего устроили перестрелку из-за награбленного.

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