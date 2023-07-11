ua ru
Вт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Крыму оккупанты устроили драку прямо в окопе

Новина українською →
Крым, Вторник 11 июля 2023 17:59
В Крыму оккупанты устроили драку прямо в окопе Фото: россияне устроили драку в окопе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Крыму российские военнослужащие избили своего земляка. Одному из участников драки сломали несколько ребер и нос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский пропагандистский Telegram-канал "Baza".

По данным канала, инцидент произошел 9 июля в Джанкойском районе. 38-летнего контрактника из Татарстана избили его же земляки. Парня доставили в пункт пропуска "Джанкой", а оттуда госпитализировали в ближайшую больницу с переломом двух ребер, носа и закрытой черепно-мозговой травмой.

Материалы по делу передали в Главное военное следственное управление Следственного комитета.

Следователи уже установили еще трех военнослужащих, причастных к драке: 31-летнего, 48-летнего и 27-летнего жителей Татарстана.

Напомним, что это не первая стычка между российскими военными. В прошлом году в Киселевке Херсонской области военные России чеченской и бурятской национальности поссорились между собой. После чего устроили перестрелку из-за награбленного.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Война России против Украины
NEWS
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО