В Крыму оккупанты круглосуточно сжигают трупы, чтобы скрыть большие потери

По данным Генштаба, возле местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей в количестве до 10 единиц.

В этих грузовиках оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников.

Кремация осуществляется круглосуточно. При этом услуги по кремации гражданским не предоставляются, отмечают в Генштабе.

Ранее в Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы оккупанты обустроили под военный госпиталь в связи с большим количеством раненых. В то же время в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечалась работа мобильных крематориев противника.

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