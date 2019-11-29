Криклій розповів, коли почнуть будувати злітну смугу в Дніпровському аеропорту

Ілюстративне фото (dnk.aero)

Старт будівництва запланований на наступний рік

З наступного року розпочнуться роботи з будівництва нової злітної смуги у Дніпровському аеропорту. Про це в програмі "Право на владу" на 1+1 заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає РБК-Україна.

Він розповів, що за підтримки депутатів розпочинається тендер і проектна документація по Дніпровському аеропорту.

"З наступного року вже розпочнуться роботи зі злітною смугою. І у нас також йдуть перемовини з новим інвестором про новий термінал", - заявив Криклій.

За його словами, в мінінфраструктури також знайшли інвестора для будівництва нового терміналу в Дніпрі

"Прізвища можемо назвати. Ви знаєте, що власником наявного терміналу є Ігор Коломойський. Інвестувати в новий термінал зацікавлений пан Ярославський. Сподіваємось, що зявиться новий Дніпровський термінал, який буде з новою злітною смугою працювати", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що у проекті держбюджету на 2020 рік закладено 1 млрд гривень на будівництво Міжнародного аеропорту "Дніпро".

РБК-Україна писало, що аеропорт Запоріжжя повністю закрили на проведення капітального ремонту аеродрому на 1,5 місяці.