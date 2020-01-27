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Криклій назвав число загиблих українців у 2019 році в результаті ДТП

Новини » Політика     27.01.2020 - 13:02
Криклій назвав число загиблих українців у 2019 році в результаті ДТП
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

За 2019 рік сталося 160 тисяч дорожньо-транспортних пригод

У минулому році на дорогах загинуло майже 4 тисячі українців. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

Він повідомив, що за 2019 рік сталося 160 тисяч дорожньо-транспортних пригод.

"За 2019 рік сталося 160 тисяч дорожньо-транспортних пригод. 32 тисячі осіб травмовано. Майже 4 тисячі людей загинули. З моменту авіакатастрофи в Тегерані, де понад 170 людей загинуло. За цей період у нас ще більше людей загинуло на дорогах. Дорожня війна - це окремий виклик", - заявив Криклій.

За його словами, з-за аварій на дорогах економіка України втрачає 2% ВВП на рік.

"Соціально-економічні втрати від дорожньо-транспортних пригод і ті смерті, які ми несемо - це майже 70 мільярдів гривень на рік. Це близько 2% Валового внутрішнього продукту. Це суттєві економічні втрати", - сказав Криклій.

Раніше повідомлялося, що в Білій Церкві Київської області ввечері 23 січня автомобіль патрульної поліції збив чоловіка на нерегульованому пішохідному переході.

РБК-Україна писало, що в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом під час обгону сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

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