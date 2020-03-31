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У Кремлі запевняють, що Путін не просив Трампа скасувати санкції проти РФ

Новини » Політика     31.03.2020 - 04:10
У Кремлі запевняють, що Путін не просив Трампа скасувати санкції проти РФ
Фото: Путін і Трамп (kremlin.ru)

Розмова відбулася 30 березня

Президент Російської Федирации Володимир Путін не просив американського лідера Дональда Трампа скасувати введені санкції проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Раніше 30 березня Трамп перед телефонною розмовою з Путіним припустив, що російський лідер попросить його скасувати введені США санкції.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи просив Путін скасувати санкції, його прес-секретар Дмитро Пєсков заявив: "Ні, це не так".

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін під час розмови 30 березня домовилися про важливість стабілізації енергетичних ринків на тлі економічної кризи, викликаного пандемією коронавіруса. В адміністрації Путіна відзначили, що телефонна розмова двох президентів відбулася за ініціативою США.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до лідерів країн "Великої двадцятки" у зв'язку з глобальною пандемією коронавіруса. Він закликав лідерів G20 скасувати мита та санкції через пандемію коронавіруса.

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Новини України Володимир ПутінДональд Трамп
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