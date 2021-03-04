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У Кремлі назвали "червону межу" у війні на Донбасі

Новость на русском → Москва, Четвер 04 березня 2021 18:00
У Кремлі назвали "червону межу" у війні на Донбасі Фото: Дмитро Пєсков (tass.ru)
Автор: Роман Тверденко

У Кремлі назвали відновлення повноформатних бойових дій на Донбасі "червоною межею" в ситуації. Після цього в Росії будуть проводити "додатковий аналіз" перед новими рішеннями.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Tass.ru.

Він заявив, що відновлення повноформатних бойових дій є "червоною рискою для України" в переговорному процесі щодо врегулювання ситуації.

"Якщо червона риска буде перетнута, то буде потрібен додатковий аналіз перед тим, як будуть прийматися необхідні рішення", - сказав Пєсков.

Раніше в ОБСЄ заявили, що для досягнення повної "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін конфлікту. На сьогодні в цілому вони зберігають прихильність режиму припинення вогню.

Також у штабі операції Об'єднаних сил заявили про можливу загрозу загострення на Донбасі, а бойовики дозволили вести вогонь по українських позиціях. При цьому українська сторона називає такі заяви бойовиків провокаціями і заявляє, що готова на дзеркальну відповідь.

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