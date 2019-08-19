ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кремль контролює насильство на Донбасі, - посольство США

Новини » Політика    19.08.2019 - 11:55
Кремль контролює насильство на Донбасі, - посольство США
Фото: посольство США в Україні (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство США у черговий раз закликало РФ припинити агресію на Донбасі

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні заявило, що Кремль контролює насильство на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства.

Посольство у черговий раз закликало Росію припинити агресію на сході України.

Кремль контролює насильство на Донбасі, - посольство США

"Сьогодні, у Всесвітній день гуманітарної допомоги, наші думки линуть до мільйонів мирних жителів, які страждають через конфлікти, в тому числі на Донбасі та в Криму. Кремль контролює насильство на сході України і повинен негайно припинити агресію", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що мир на Донбасі встановиться після того, як Росія виведе свої війська з окупованих територій. Він нагадав, що РФ продовжує залишатися головним двигуном цього конфлікту, вона керує військовими силами, розвідкою, економікою.

Як писало РБК-Україна, Волкер також заявив, що Кремль досі думає, що, продовжуючи війну на Донбасі, може послабити Україну, дестабілізувати її, тиснути на Київ, щоб спробувати утримати країну під своїм впливом.

Додамо, повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор заявив, що війну на Донбасі завершити може тільки президент Росії Володимир Путін.

Бойовики за ніч посилили обстріли на Донбасі Макрон і Путін обговорять врегулювання конфлікту на Донбасі
Новини України Сполучені Штати АмерикиДонбасвойна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся