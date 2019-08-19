Кремль контролює насильство на Донбасі, - посольство США

Фото: посольство США в Україні (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство США у черговий раз закликало РФ припинити агресію на Донбасі

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні заявило, що Кремль контролює насильство на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства.

Посольство у черговий раз закликало Росію припинити агресію на сході України.

"Сьогодні, у Всесвітній день гуманітарної допомоги, наші думки линуть до мільйонів мирних жителів, які страждають через конфлікти, в тому числі на Донбасі та в Криму. Кремль контролює насильство на сході України і повинен негайно припинити агресію", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що мир на Донбасі встановиться після того, як Росія виведе свої війська з окупованих територій. Він нагадав, що РФ продовжує залишатися головним двигуном цього конфлікту, вона керує військовими силами, розвідкою, економікою.

Як писало РБК-Україна, Волкер також заявив, що Кремль досі думає, що, продовжуючи війну на Донбасі, може послабити Україну, дестабілізувати її, тиснути на Київ, щоб спробувати утримати країну під своїм впливом.

Додамо, повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор заявив, що війну на Донбасі завершити може тільки президент Росії Володимир Путін.