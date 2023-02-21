Кремль не давал никаких гарантий безопасности относительно визита Байдена в Киев, - Салливан

Россию предупредили о визите президента США Джо Байдена в Киев, однако Кремль не предоставлял никаких гарантий безопасности.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

"Они только подтвердили получение сообщения. Не было обмена. Это было просто сообщение и подтверждение получения, никаких гарантий", - заявил Салливан.

В то же время России также был сообщен график президента Байдена, чтобы не удивлять Кремль усилением мер безопасности.