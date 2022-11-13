В Кременной оккупанты совершили групповое изнасилование 12-летней девочки (перехват)

Оккупанты на Донбассе насилуют женщин и детей. В частности, один из россиян рассказал про групповое изнасилование 12-летней девочки в Кременной Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват СБУ.
"Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого", - рассказывает девушке оккупант, которого недавно мобилизовали в РФ, и чье подразделение базируется в Кременной Луганской области.
Еще один "мобик" из-под Бахмута тоже жалуется на ограничения в передвижении по этой же причине.
"Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы", - говорит он.
Напомним, что профессиональные военные РФ не выдерживают давления ВСУ и массово пишут рапорты на расторжение контрактов. Они не хотят умирать за командование, которое "сильно косит".
Также российский военный на Донецком направлении рассказал об отступлении военных РФ и слаженной работе ВСУ.
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